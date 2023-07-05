قتيلان في برج البراجنة على خلفية اشكال قديم بين عائلتين

قتيلان في برج البراجنة على خلفية اشكال قديم بين عائلتين



افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" سقوط قتيلين في منطقة برج البراجنة، بعدما اقدم المدعو ع.ح.س على إطلاق النار مساء اليوم، باتجاه كل من ح.ع، و م.ع من الجنسية الفلسطينية ومن سكان مخيم برج البراجنة، ما ادى الى وفاتهما، وذلك على خلفية إشكال قديم بين عائلتين .