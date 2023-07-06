تعرض مسرح دوار الشمس لحريق... والأضرار مادية

تعرض مسرح دوار الشمس لحريق... والأضرار مادية

تعرض مسرح دوار الشمس لحريق فجر اليوم أتى على اللوبي الأساسي بما في ذلك شباك التذاكر والكافيتيريا والأثاث والكتب.



وتمكن الدفاع المدني من إخماده قبل أن تمتد النيران إلى أجزائه السفلية.



ولم ينتج عن الحريق الذي لم تعرف أسبابه حتى اللحظة أي إصابات بشرية.





