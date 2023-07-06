الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
25
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
28
o
البقاع
34
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Red Bull - Soap Box
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
25
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
28
o
البقاع
34
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عصابة تنشط بسرقة الدراجات الآلية في مناطق بيروت وجبل لبنان... وشعبة المعلومات تكشف هوية أفرادها وتوقف أثنين منهم
أمن وقضاء
2023-07-06 | 03:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
عصابة تنشط بسرقة الدراجات الآلية في مناطق بيروت وجبل لبنان... وشعبة المعلومات تكشف هوية أفرادها وتوقف أثنين منهم
إليكم تفاصيل ما حصل...
في إطار المتابعة المسّتمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم ومنها سرقة الدراجات الآلية، توافرت معلومات لشعبة المعلومات حول قيام أفراد عصابة بالتجول على متن سيارة نوع "هيونداي i10" لون كحلي ودراجة آليّة في مناطق بيروت وجبل لبنان لتنفيذ عمليات سرقة دراجات، ومن بينهم:
- ح. خ. د (من مواليد عام ۱۹۹۲، لبناني) وهو من أصحاب السوابق وموقوف سابقاً بجرائم سرقة
- ع. س. (من مواليد عام ۱۹۸۳، لبناني).
وعلى الأثر، نفّذت القوّة الخاصّة في الشّعبة عملية مراقبة لأفراد العصابة المذكورة في محلّة أنطلياس، خلال تجولهم على المسلك البحري على متن سيارة الهيونداي وقيامهم بمراقبة تحركات إحدى الدراجات تمهيدا لسرقتها. وقبل مباشرة أفراد العصابة بتنفيذ عملية السّرقة طوقتهم دوريّات الشّعبة وأوقفتهم محبطةً مخططهم، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.
وبتفتيشهم، ضبط معهم مسدس حربي مع طلقات صالحة للاستعمال، علبة بلاستيكية فارغة تحتوي على آثار مادة الكوكايين وحقيبتين لون أسود بداخلهما أدوات تستخدم في عملياتهم، كما تمكّنت الدورية من توقيف شخص ثالث كان يرافقهم على متن دراجة، ويدعى: ر. ص. (من مواليد عام ١٩٨٤، لبناني) وهو أيضاً من أصحاب السّوابق وموقوف سابقاً بجرم سرقة. وقد تمّ ضبط الدراجة ومسدس حربي مع طلقات صالحة للاستعمال وكمية من حشيشة الكيف.
وبالتحقيق معهم، اعترف الأول والثاني بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ عدّة عمليات سرقة دراجات آليّة من مناطق مختلفة في بيروت وجبل لبنان، وذلك عن طريق مراقبة سائقي الدراجات واللحاق بهم إلى حيث يركنون دراجاتهم في أماكن محدّدة، فيقومان بسرقة الدراجة والفرار. وآخر هذه العمليات كانت في محلّة انطلياس بتاريخ 27-5-2023. كما اعترفوا جميعًا بتعاطي المخدّرات.
وبحسب بلاغ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف متورطين آخرين.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
بسرقة
الدراجات
الآلية
مناطق
بيروت
لبنان...
وشعبة
المعلومات
أفرادها
وتوقف
أثنين
التالي
جريح في اشكال تخلله تضارب واستخدام سكاكين بين مجموعة من النازحين السوريين في بلدة الشرقية
تعرض مسرح دوار الشمس لحريق... والأضرار مادية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2023-04-08
عصابة تنشط بسرقة الكابلات الكهربائية وشعبة المعلومات تكشف هوية أفرادها
أمن وقضاء
2023-04-08
عصابة تنشط بسرقة الكابلات الكهربائية وشعبة المعلومات تكشف هوية أفرادها
0
أمن وقضاء
2023-04-27
عصابة تنشط بعمليات سرقة الدراجات الآلية في مناطق جبل لبنان
أمن وقضاء
2023-04-27
عصابة تنشط بعمليات سرقة الدراجات الآلية في مناطق جبل لبنان
0
أمن وقضاء
2023-06-20
عصابة أقدمت على تنفيذ أكثر من 40 عملية سرقة أسلاك كهربائية... وشعبة المعلومات كشفت هويات أفرادها وأوقفت 3 منهم
أمن وقضاء
2023-06-20
عصابة أقدمت على تنفيذ أكثر من 40 عملية سرقة أسلاك كهربائية... وشعبة المعلومات كشفت هويات أفرادها وأوقفت 3 منهم
0
أمن وقضاء
2023-05-13
طعن مواطناً وسرق سيّارته... وشعبة المعلومات تكشف هويته وتوقفه
أمن وقضاء
2023-05-13
طعن مواطناً وسرق سيّارته... وشعبة المعلومات تكشف هويته وتوقفه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
06:48
اليونيفيل: نحض الجميع على ممارسة ضبط النفس
أمن وقضاء
06:48
اليونيفيل: نحض الجميع على ممارسة ضبط النفس
0
أمن وقضاء
06:41
بعد تقرير الـLBCI عن مركز تجميل علمل بصورة غير قانونية... تعهد بإقفاله إلى حين إستكمال الإجراءات
أمن وقضاء
06:41
بعد تقرير الـLBCI عن مركز تجميل علمل بصورة غير قانونية... تعهد بإقفاله إلى حين إستكمال الإجراءات
0
أمن وقضاء
06:24
تدابير سير في منطقة الضم والفرز اعتباراً من اليوم ولمدة شهر تقريباً
أمن وقضاء
06:24
تدابير سير في منطقة الضم والفرز اعتباراً من اليوم ولمدة شهر تقريباً
0
أمن وقضاء
06:19
في عكار... أمن الدولة توقف مطلوبا
أمن وقضاء
06:19
في عكار... أمن الدولة توقف مطلوبا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:16
كريدية لـ"حوار المرحلة": بعد تصحيح أجور الموظفين في أوجيرو ألزمناهم بالحضور يومياً وأنا سأتخذ الاجراءات اللازمة لطرد الموظف الذي لا يعمل أيًّا كانت الجهة التي تغطيه بدءًا من 30 تموز
آخر الأخبار
15:16
كريدية لـ"حوار المرحلة": بعد تصحيح أجور الموظفين في أوجيرو ألزمناهم بالحضور يومياً وأنا سأتخذ الاجراءات اللازمة لطرد الموظف الذي لا يعمل أيًّا كانت الجهة التي تغطيه بدءًا من 30 تموز
0
امن وقضاء
11:50
قوى الامن: توقيف عصابة للسرقة بالجرم المشهود في مجدل سلم
امن وقضاء
11:50
قوى الامن: توقيف عصابة للسرقة بالجرم المشهود في مجدل سلم
0
فنّ
2023-07-03
بعد بكاء طفل مسلسل "الثمن" بسبب سؤاله عن غياب والدته.. غضب كبير على مواقع التواصل!
فنّ
2023-07-03
بعد بكاء طفل مسلسل "الثمن" بسبب سؤاله عن غياب والدته.. غضب كبير على مواقع التواصل!
0
آخر الأخبار
14:56
كريدية لـ"حوار المرحلة": عندما أرفع التعرفة سأكون حريصًا على تقديم خدمة تليق بالمشتركين ولن نرضى بالتشاور مع وزير الاتصالات جوني القرم بأن تكون اعتمادات وزارة الاتصالات في موازنة 2023 متدنيّة
آخر الأخبار
14:56
كريدية لـ"حوار المرحلة": عندما أرفع التعرفة سأكون حريصًا على تقديم خدمة تليق بالمشتركين ولن نرضى بالتشاور مع وزير الاتصالات جوني القرم بأن تكون اعتمادات وزارة الاتصالات في موازنة 2023 متدنيّة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:59
عون: المنظومة الحاكمة تحاول إخفاء تقرير شركة التدقيق الجنائي لأنّه يدينها
أخبار لبنان
13:59
عون: المنظومة الحاكمة تحاول إخفاء تقرير شركة التدقيق الجنائي لأنّه يدينها
0
رياضة
13:46
سوق انتقالات كرة القدم الاوروبية ينشط في الساعات الاخيرة على صعيد اللاعبين والمدربين
رياضة
13:46
سوق انتقالات كرة القدم الاوروبية ينشط في الساعات الاخيرة على صعيد اللاعبين والمدربين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
احذروا ما تحقنون وجوهكم به... عيادات تجميل غير مرخصة وbotox مزوّر
تقارير نشرة الاخبار
13:44
احذروا ما تحقنون وجوهكم به... عيادات تجميل غير مرخصة وbotox مزوّر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذه تعديلات التعميم ١٥٨ .. فمن تطال؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذه تعديلات التعميم ١٥٨ .. فمن تطال؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
المعهد العالي للموسيقى يضع استراتيجية لحماية الكونسرفتوار
تقارير نشرة الاخبار
13:38
المعهد العالي للموسيقى يضع استراتيجية لحماية الكونسرفتوار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أهلا بهالطلة من ليالي بيروت حيث الحياة والغناء والرقص والسهر …
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أهلا بهالطلة من ليالي بيروت حيث الحياة والغناء والرقص والسهر …
0
أخبار دولية
13:36
تخفيض السعودية الإنتاج النفطي.. الحاضر الابرز في ندوة اوبك
أخبار دولية
13:36
تخفيض السعودية الإنتاج النفطي.. الحاضر الابرز في ندوة اوبك
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:34
مقدمة النشرة المسائية 05-07-2023
مقدمة نشرة الاخبار
13:34
مقدمة النشرة المسائية 05-07-2023
0
أخبار دولية
13:19
هل نجحت المقاومة في افشال مخطط الاحتلال في أوسع اقتحام له منذ عملية السور عام 2002؟
أخبار دولية
13:19
هل نجحت المقاومة في افشال مخطط الاحتلال في أوسع اقتحام له منذ عملية السور عام 2002؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:03
مصرف لبنان يعدل التعميميّن 151 و158 .. ماذا في التفاصيل؟
خبر عاجل
09:03
مصرف لبنان يعدل التعميميّن 151 و158 .. ماذا في التفاصيل؟
2
فنّ
08:30
"طلب مني الإسترخاء ثم حاول تقبيلي ومداعبتي"... تفاصيل صادمة يرويها رجل أمام المحكمة حول اعتداء سبايسي عليه جنسياً
فنّ
08:30
"طلب مني الإسترخاء ثم حاول تقبيلي ومداعبتي"... تفاصيل صادمة يرويها رجل أمام المحكمة حول اعتداء سبايسي عليه جنسياً
3
منوعات
11:19
عذب حبيبته السابقة وصديقها حتى الموت ثم سجن واغتصب سيدة أخرى في الليلة نفسها... جريمة مروعة وهذه تفاصيلها!
منوعات
11:19
عذب حبيبته السابقة وصديقها حتى الموت ثم سجن واغتصب سيدة أخرى في الليلة نفسها... جريمة مروعة وهذه تفاصيلها!
4
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذه تعديلات التعميم ١٥٨ .. فمن تطال؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذه تعديلات التعميم ١٥٨ .. فمن تطال؟
5
منوعات
15:45
"مصور زفافي التقط لي صوراً خلسة وأنا عارية في غرفة تبديل الملابس"... الضحية روت قصتها الصادمة بالكامل!
منوعات
15:45
"مصور زفافي التقط لي صوراً خلسة وأنا عارية في غرفة تبديل الملابس"... الضحية روت قصتها الصادمة بالكامل!
6
خبر عاجل
03:29
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول عسكري على الحدود اللبنانية: لم يتم إطلاق صاروخ من لبنان وما جرى إنفجار لغم
خبر عاجل
03:29
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول عسكري على الحدود اللبنانية: لم يتم إطلاق صاروخ من لبنان وما جرى إنفجار لغم
7
خبر عاجل
04:59
أدرعي: قذيفة أطلقت من الأراضي اللبنانية... والجيش الإسرائيلي رد بمهاجمة منطقة الإطلاق
خبر عاجل
04:59
أدرعي: قذيفة أطلقت من الأراضي اللبنانية... والجيش الإسرائيلي رد بمهاجمة منطقة الإطلاق
8
أمن وقضاء
13:53
قتيلان في برج البراجنة على خلفية اشكال قديم بين عائلتين
أمن وقضاء
13:53
قتيلان في برج البراجنة على خلفية اشكال قديم بين عائلتين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More