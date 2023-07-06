جريح في اشكال تخلله تضارب واستخدام سكاكين بين مجموعة من النازحين السوريين في بلدة الشرقية

إليكم تفاصيل ما حصل...

أصيب سوري (17 عاما) بعيد منتصف الليلة الماضية بطعنات سكين في انحاء جسمه جراء اشكال حصل بين مجموعة من النازحين السوريين المقيمين في بلدة الشرقية - قضاء النبطية، تخلله تضارب بالايدي واستخدام السكاكين.



وقد نقل الجريح الى مستشفى الشيخ راغب حرب في تول وحاله خطرة. وعملت القوى الامنية على تطويق الاشكال وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.