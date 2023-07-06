إخماد حريق في المعيصرة - كسروان

إخماد حريق في المعيصرة - كسروان



تمكنت فرق الإطفاء في الدفاع المدني بعد جهود مضنية من إخماد حريق كبير إندلع فجر اليوم واستمر لساعات، أتى على مساحات من الأعشاب اليابسة والأشجار الحرجية في بلدة المعيصرة - كسروان.