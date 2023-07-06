في عكار... أمن الدولة توقف مطلوبا

أوقفت أمن الدّولة في عكار، السوريّ (ط. ع.)، المطلوب بمذكّرات جلب قضائيّة عدّة، بسبب تورّطه بعمليّات سرقة وخطف وتهديد مواطنين.



وبعد التحقيق معه، تمّ تسليمه إلى الجهات القضائيّة المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه.