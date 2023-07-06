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تدابير سير في منطقة الضم والفرز اعتباراً من اليوم ولمدة شهر تقريباً
أمن وقضاء
2023-07-06 | 06:24
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تدابير سير في منطقة الضم والفرز اعتباراً من اليوم ولمدة شهر تقريباً
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن إحدى الشركات المتعهدة ستقوم باستكمال أعمال تنفيذ خط الصرف الصحي الرئيسي في منطقة الضم والفرز / شارع السبينس، مما سيؤدي الى منع مرور السير على الطريق الممتدة من السبينس وصولاً الى سارية العلم – الكارتنغ، وتحويله الى الطرق الفرعية – شارع جامع الوفاء – نقابة المهندسين، وذلك اعتباراً من الساعة 16.00 من تاريخ اليوم 6-7-2023 ولمدة شهر تقريباً.
وطلبت هذه المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
قوى الأمن
الضم والفرز
تدابير سير
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