تدابير سير في منطقة الضم والفرز اعتباراً من اليوم ولمدة شهر تقريباً

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن إحدى الشركات المتعهدة ستقوم باستكمال أعمال تنفيذ خط الصرف الصحي الرئيسي في منطقة الضم والفرز / شارع السبينس، مما سيؤدي الى منع مرور السير على الطريق الممتدة من السبينس وصولاً الى سارية العلم – الكارتنغ، وتحويله الى الطرق الفرعية – شارع جامع الوفاء – نقابة المهندسين، وذلك اعتباراً من الساعة 16.00 من تاريخ اليوم 6-7-2023 ولمدة شهر تقريباً.



وطلبت هذه المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.