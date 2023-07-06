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LBCI
LBCI

بعد تقرير الـLBCI عن مركز تجميل علمل بصورة غير قانونية... تعهد بإقفاله إلى حين إستكمال الإجراءات

أمن وقضاء
2023-07-06 | 06:41
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بعد تقرير الـLBCI عن مركز تجميل علمل بصورة غير قانونية... تعهد بإقفاله إلى حين إستكمال الإجراءات
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بعد تقرير الـLBCI عن مركز تجميل علمل بصورة غير قانونية... تعهد بإقفاله إلى حين إستكمال الإجراءات

بعد تقرير الـLBCI عن مركز تجميل علمل بصورة غير قانونية... تعهد بإقفاله إلى حين إستكمال الإجراءات

بعد تقرير الـLBCI عن مركز تجميل عامل في بيروت بصورة غير قانونية وتحرك مديرية العناية الطبية في وزارة الصحة على الإثر للكشف عليه، حيث تبين أن المركز غير مرخص، علمت الـLBCI من وزارة الصحة أن أصحاب المركز وقعوا اليوم على تعهد بإقفاله إلى حين إستكمال الإجراءات الفنية والإدارية بعدما ألزمتهم المديرية بذلك تحت طائلة إقفاله بالشمع الأحمر.


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