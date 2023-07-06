الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
علاقات خاصة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

احتكاك كهربائي في مستشفى البترون

أمن وقضاء
2023-07-06 | 15:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
احتكاك كهربائي في مستشفى البترون
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
احتكاك كهربائي في مستشفى البترون

احتكاك كهربائي في مستشفى البترون

ادى احتكاك كهربائي في الطابق الثالث من مستشفى البترون الى حريق وانبعاث دخان ناري وعملت عناصر الدفاع المدني على محاصرته والسيطرة عليه، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام. 

ولم تسجل أي إصابة علما أن الطابق الثالث مخصص لقسم الجراحة وهو مقفل وخارج الخدمة الآن. 

وأتخذت عناصر الدفاع المدني خطوات احتياطية بنقل المرضى من الطابق الثاني الى الطابق الاسفل تفاديا للتسبب بأي ضرر على صحتهم. 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

كهربائي

مستشفى

البترون

LBCI التالي
جريح في اشكال تخلله تضارب واستخدام سكاكين بين مجموعة من النازحين السوريين في بلدة الشرقية
عصابة تنشط بسرقة الدراجات الآلية في مناطق بيروت وجبل لبنان... وشعبة المعلومات تكشف هوية أفرادها وتوقف أثنين منهم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-06-06

بحاجة ماسة الى دم من فئة B+ في مستشفى البترون للتبرع الاتصال على الرقم 03752015

LBCI
آخر الأخبار
2023-05-12

مريض بحاجة الى وحدتي دم من فئة AB+ في مستشفى البترون... للتبرع يرجى التواصل على الرقم: 03909165

LBCI
آخر الأخبار
11:04

مريض بحاجة الى دم من فئة O+ لإجراء عملية في مستشفى Bellevue . للتبرع: 70660955

LBCI
آخر الأخبار
05:13

مريض في مستشفى Bellevue بحاجة إلى دم من فئة O+... للتبرع، الإتصال على: 70660955

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
16:03

دوي قذائف صاروخية واطلاق نار كثيف في الهرمل ليلا بعد خلاف عائلي

LBCI
أمن وقضاء
06:48

اليونيفيل: نحض الجميع على ممارسة ضبط النفس

LBCI
أمن وقضاء
06:41

بعد تقرير الـLBCI عن مركز تجميل علمل بصورة غير قانونية... تعهد بإقفاله إلى حين إستكمال الإجراءات

LBCI
أمن وقضاء
06:24

تدابير سير في منطقة الضم والفرز اعتباراً من اليوم ولمدة شهر تقريباً

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
16:03

دوي قذائف صاروخية واطلاق نار كثيف في الهرمل ليلا بعد خلاف عائلي

LBCI
فنّ
2023-07-03

إبنا راغب علامة يفاجئان والدهما على المسرح.. والأخير: "هالصبي تعرّض لحملة عشوائية" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2022-12-19

مولوي التقى أبو الغيط في القاهرة: الجامعة العربية ستواصل القيام بدورها في مساعدة لبنان ودعمه ومواكبته لتجاوز التحديات الراهنة

LBCI
فنّ
2023-06-14

جديد قضية طلاق كيفن كوستنر وزوجته... حصلت على 1.45 مليون دولار ولكن!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

نادي باريس سان جيرمان الفرنسي متخوّف من خسارة نجمه الاول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

وزيرة الخزانة الأميركية الى الصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

هل يشعل حقل الدرة التوتر من جديد في المنطقة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

رسميا إيران في منظمة شانغهاي... مكاسب اقتصادية وسياسية في وجه العقوبات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

تطبيق ثريدز ... منافس جدي لتويتر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الحلول لازمات الانتظار في النافعة تبصر النور ببصمات لبنانية شابة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الصراع عند الحدود لا يتوقف على الرصاص... هكذا أحكمت اسرائيل قبضتها على بلدة الغجر الحدودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

عند الحدود الجنوبية المتاريس جاهزة...ما الذي يحرّك الجبهة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تحديث التعميم ١٥٨ ... هل يزيد من إقبال المودعين؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:36

مع اقتراب انتهاء ولاية سلامة... نواب الحاكم يحذرون: سنستقيل في هذه الحالة

LBCI
أخبار لبنان
09:39

إعلان من وزارة التربية للمرشحين للامتحانات الرسمية الذين تمنعت ثانوياتهم الخاصة عن تسليمهم وثائق الترشيح

LBCI
أخبار لبنان
10:47

هيئة إدارة السير: إنجاز المعاملات الكترونيا في مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة وتُستقبل في مراكز زحلة وصيدا والنبطية

LBCI
خبر عاجل
04:59

أدرعي: قذيفة أطلقت من الأراضي اللبنانية... والجيش الإسرائيلي رد بمهاجمة منطقة الإطلاق

LBCI
فنّ
06:08

أسد يعضّ مادلين طبر بيدها مباشرةً على الهواء (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
03:29

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول عسكري على الحدود اللبنانية: لم يتم إطلاق صاروخ من لبنان وما جرى إنفجار لغم

LBCI
امن وقضاء
11:30

أمّنته على قبض حوالة مالية باسمها وخان الأمانة... ماذا حصل؟

LBCI
فنّ
07:15

نجم "تيك توك" الياس شحود مُتّهم بدهس امرأة سورية.. ووالدته توضح ما حصل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More