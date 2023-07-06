احتكاك كهربائي في مستشفى البترون

احتكاك كهربائي في مستشفى البترون

ادى احتكاك كهربائي في الطابق الثالث من مستشفى البترون الى حريق وانبعاث دخان ناري وعملت عناصر الدفاع المدني على محاصرته والسيطرة عليه، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.



ولم تسجل أي إصابة علما أن الطابق الثالث مخصص لقسم الجراحة وهو مقفل وخارج الخدمة الآن.



وأتخذت عناصر الدفاع المدني خطوات احتياطية بنقل المرضى من الطابق الثاني الى الطابق الاسفل تفاديا للتسبب بأي ضرر على صحتهم.