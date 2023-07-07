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كشف هوية قاتل مأجور نفذ جريمة في عين عنوب وتوقيفه في عكار

أمن وقضاء
2023-07-07 | 03:53
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كشف هوية قاتل مأجور نفذ جريمة في عين عنوب وتوقيفه في عكار
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كشف هوية قاتل مأجور نفذ جريمة في عين عنوب وتوقيفه في عكار

كشف هوية قاتل مأجور نفذ جريمة في عين عنوب وتوقيفه في عكار

هزت جريمة قضاء عاليه صباح 20/06/2023 بدأت قصتها عند العثور على شاب من أبناء بلدة عيتات وهو المدعو: أ.ت. (مواليد عام 1980، لبناني) مقتولًا داخل سيارته نوع داتسون في محلة عين عنوب-عاليه وهو مصاب بطلقتين في رأسه.

وعلى الفور، كلفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لإجراء الكشف على مسرح الجريمة والعمل على كشف هوية الفاعل بما أمكن من السرعة، نظرًا لغموض هذه الجريمة ومكان تنفيذها على الطريق العام في موقع يسمى كوع الشاغور حيث لا يوجد أبنية أو منازل.

ونتيجة المتابعة الحثيثة، كثفت الشعبة إستقصاءاتها وتحرياتها في محيط موقع الجريمة ومكان إقامة المغدور، وتبين أنه غادر منزله في بلدة عيتات حوالي الساعة 6:50 من صباح 20/06/2023. وبوصوله إلى بلدة عين عنوب، أقدم مجهول على إطلاق النار عليه وقتله داخل سيارته.

وبنتيجة المتابعة، وبأقل من 24 ساعة، توصلت إلى تحديد السيارة المستخدمة في تنفيذ جريمة القتل، وهي نوع مرسيدس تحمل لوحة مزورة يقودها شخص مجهول الهوية تبين أنه يدعى: أ.ش.ع. (مواليد عام 1997، سوري) وهو من سكان مدينة طرابلس ويتردد إلى بلدة قرنايل. كما تبين أنه لا تربطه بالمغدور أي علاقة مما أثار الشبهات لدى محققي الشعبة أن يكون قاتلًا مأجورًا.

وأعطيت الأوامر للقوة الخاصة في الشعبة للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه بما أمكن من السرعة.

وبتاريخ 22/06/2023، وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكنت القوة الخاصة في الشعبة من رصده في بلدة ببنين-عكار، حيث نفذت مداهمة للمنزل المتواجد بداخله وتمكنت من توقيفه.

وبتفتيشه، ضبط بحوزته /14/ ليرة ذهبية، ومبلغ /1،360/ دولار أميركي، و/610،000/ ليرة سورية. وتم ضبط المسدس والسيارة المستخدمين في الجريمة.

وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ جريمة القتل بطلب من المدعو: ن.ب.ف. (مواليد عام 1959، لبناني) والذي يعمل ويقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يعرفه من سنوات عدة، وسبق وعمل برفقته حيث عرض عليه الأخير خلال فترة وجوده في لبنان قبل حوالي الشهر قتل (أ.ت.) لأسباب شخصية مقابل مبلغ مالي، وليرات ذهبية. وبعد موافقته، سلمه مبلغ /5،000/ ألاف دولار أميركي، وليرتين ذهبيتين، ومسدس حربي لتنفيذ الجريمة. وقام بدلالته على موقع منزله وسيارته ومعلومات عن تحركاته.

ويوم تنفيذ الجريمة، قام بمراقبة محيط منزل المغدور واللحاق به، وبوصوله إلى محلة عين عنوب، قام بتجاوزه وأطلق النار باتجاهه من داخل سيارته وأرداه قتيلًا، وغادر إلى منطقة عكار. وفي اليوم التالي، قام باستلام /12/ ليرة ذهبية سلمه إياها شخص مجهول من قبله في محلة الباروك قرب مدينة الملاهي، بعد التنسيق هاتفيًا مع (ن.ب.ف) المتواجد في الإمارات حينها.

وقد تمكنت الشعبة من تحديد هوية الشخص المجهول الذي سلم (أ.ش.ع.) الليرات الذهبية في الباروك وتبين أنه يدعى: ن.ب.ف. (مواليد عام 1964، لبناني)، حيث عملت دوريات الشعبة على توقيفه بنفس التاريخ. وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه.

وأجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، وتم تعميم بلاغ بحث وتحر بحق المدعو (ن. ب. ف).

أخبار لبنان

أمن وقضاء

قاتل

جريمة

عين عنوب

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