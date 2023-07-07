جريحان بحادث سير قبالة المخازن - كترمايا

جريحان بحادث سير قبالة المخازن - كترمايا



وقع ليل أمس حادث سير مروع بين دراجة نارية وسيارة على الطريق العام في محلة فريسين قبالة تعاونية المخازن - كترمايا.



وقد أدى الحادث إلى إصابة شابين من التابعية السورية كانا على متن الدراجة بجروح وصفت بالخطرة، وقد تم نقلهما إلى المستشفى المركزي في مزبود للمعالجة.



وأفيد صباح اليوم بأن حالتهما مستقرة.