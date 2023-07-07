الجيش نفذ مداهمات في بلدة القصر وحي الدورة

نفذت مديرية المخابرات وقوة من الجيش سلسلة مداهمات في بلدة القصر وحي الدورة في الهرمل، بعد الاشكال واطلاق النار الذي حصل أمس واستعملت فيه ايضاً القذائف.



وتم توقيف عدد من مطلقي النار وملاحقة آخرين، فيما قام الجيش بدوريات ووضع حواجز عند مداخل القصر وحي الدورة ودقق في هويات المارة، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.