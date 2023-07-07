الجيش: عمليات دهم منازل وملاحقة وتوقيف مواطنين على أثر إشكال وإطلاق نار في طرابلس

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه "بتاريخي 6 و7/ 7/ 2023 نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة التربيعة - طرابلس عمليات دهم منازل وملاحقة وتوقيف مواطنين لتورطهم في إشكال وإطلاق نار في منطقة سوق الذهب بين المواطن (ن.ا.) وعدد من الأشخاص، أصيب بنتيجته المواطن المذكور، كما أصيبت سيدة وقُتِل شخص آخر. وفي هذا السياق، أوقِف المواطنان (ع.غ.) و(م.ع.) من بين مطلقي النار، وضُبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر".



وبحسب بيان قيادة الجيش، فقد سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.