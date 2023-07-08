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جريح في حادث تصادم على طريق عام فيطرون

جريح في حادث تصادم على طريق عام فيطرون



أدى حادث تصادم بين سيارتين على طريق عام فيطرون كسروان إلى إصابة شخص بجروح، وعملت عناصر الدفاع المدني على نقله إلى مستشفى السان جورج في عجلتون.