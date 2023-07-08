إحباط عملية هجرة غير شرعية كانت تهدف لنقل مهاجرين من شمال لبنان عبر البحر

أحبطت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي واستخبارات الجيش عملية هجرة غير شرعية كانت تهدف لنقل مهاجرين من شمال لبنان عبر البحر.



وتم توقيف عدد من الفانات في خلال العملية، كانت تقوم بنقل ركباب يتحضرون لمغادرة لبنان.



وقدر عدد الذين كانوا بصدد المغادرة بأكثر من 100 شخص بين لبنانيين وسوريين.