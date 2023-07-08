غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... هل تعرفون مكانها؟

قوى الأمن تُعمِّم صورة قاصر مفقودة

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر: شهد محمد أبو صافي (مواليد عام 2010، لبنانيّة) التّي غادرت منزل ذويها، الكائن في مخيم شاتيلا، بتاريخ 15-6-2023، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت هذه المديريّة من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 858473-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.