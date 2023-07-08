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الجيش: توقيف أشخاص في سلعاتا في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وشخص في مخيم برج البراجنة لارتكابه جريمة قتل
أمن وقضاء
2023-07-08 | 08:29
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الجيش: توقيف أشخاص في سلعاتا في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وشخص في مخيم برج البراجنة لارتكابه جريمة قتل
أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 8 / 7 / 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة سلعاتا - البترون 5 سوريين بسبب تحضيرهم لعملية هجرة غير شرعية عبر البحر لعدد من الأشخاص، كما أوقفت 49 سوريًّا بينهم نساء وأطفال عند حاجز دير عمار - الشمال، بعدما كانوا متجهين إلى منطقة البترون بنيّة الهجرة غير الشرعية عبر البحر إلى إحدى الدول الأوروبية.
كذلك، أفادت قيادة الجيش بأن دورية أخرى من المديرية أوقفت في مخيم برج البراجنة الفلسطيني (ع.س.) لإطلاقه النار على الفلسطينيَّين (ح.ع.) و(م.ع.) ما أدّى إلى مقتلهما، وذلك نتيجة خلافات سابقة. وقد ضُبط في حوزته سلاح حربي.
وبحسب بيان قيادة الجيش، فقد سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الجيش
توقيف
سلعاتا
الهجرة غير الشرعية
برج البراجنة
جريمة قتل
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