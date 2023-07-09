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احباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر

أمن وقضاء
2023-07-09 | 04:36
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احباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر
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احباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر

احباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر مقابل مبالغ ماليّة تتراوح ما بين 6000 و 7000 $

اعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي انه في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الهجرة غير الشّرعية من لبنان إلى الدّول الأوروبية عبر شواطئ لبنان الشّمالي، والتي تُنفّذ بواسطة مراكب غير آمنة، سبق أن غرق العديد منها في عرض البحر، ما أدّى إلى وفاة مهاجرين غير شرعييّن كانوا على متنها. وينتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات، توافرت لديها معطيات حول قيام مجموعة مجهولة بالتحضير لعملية تهريب أشخاص عبر البحر، من منطقة الشّمال إلى إيطاليا، على متن مراكب ستنطلق من شاطئ سلعاتا، مقابل مبالغ ماليّة تتراوح ما بين 6000 و 7000 دولار أميركي عن كل شخصٍ مهاجر.

على إثر ذلك، أعطيت الأوامر إلى القطعات المختصّة في الشّعبة لتكثيف الدوريّات بهدف إحباط عملية الهجرة.

فجر تاريخ 8-7-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت شعبة المعلومات عمليّتَيْن متزامنتَيْن في محلّتَي أوتوستراد المنية - الضنية وأوتوستراد المحمّرة، نتج عنهما ما يلي:

 طريق عام المنية - الضنية: أوقفت دوريّات الشّعبة /111/ شخصاً من التابعيّة السّوريّة، من بينهم أطفال ونساء، على متن آليّتَيْ "بيك أب"، بقيادة المدعو:

- ع. ف. (٢٠ سنة)، وبرفقته:

- ش. م. (من مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني)

- م. ر. (من مواليد عام ۱۹۹۳، لبناني)

طريق عام المحمّرة: أوقفت دوريّات الشّعبة /120/ شخصاً من التابعيّة السّوريّة، من بينهم أطفال ونساء، على متن آليّتَيْ "بيك أب"، بقيادة المدعو:

- م. ب. (من مواليد عام ۱٩٨٦، لبناني)، وبرفقته:

- ط. ح. (من مواليد عام ۱۹۹۰، لبناني)

- م. س. (من مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني)

إنّ ما حصل فجر التاريخ المذكور، ليس مجرّد عملية توقيف ضخمة نفّذتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، بقدر ما كانت المهمّة إنسانيّة تمّ في خلالها إنقاذ أرواح /231/ مهاجراً غير شرعيًا، كادوا يلقون مصيراً مجهولاً في عرض البحر.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
 

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الجيش: توقيف أشخاص في سلعاتا في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وشخص في مخيم برج البراجنة لارتكابه جريمة قتل
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