الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
الأحد مع ماريو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قاموا على عدة مراحل بالسرقة من الشركة التي يعملون فيها وفصيلة المصيطبة توقفهم

أمن وقضاء
2023-07-10 | 07:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قاموا على عدة مراحل بالسرقة من الشركة التي يعملون فيها وفصيلة المصيطبة توقفهم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قاموا على عدة مراحل بالسرقة من الشركة التي يعملون فيها وفصيلة المصيطبة توقفهم

بيان صادر عن قوى الأمن

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة أنه بتاريخ 04-07-2023، ادّعى أحد المحامين بالوكالة عن إحدى الشركات لدى فصيلة المصيطبة في وحدة شرطة بيروت ضدّ المدعو م. أ. (من مواليد عام 2003، سوري الجنسية) موظّف في المؤسسة. وبجرم سرقة بضائع من داخل مستودع الشركة الكائن في محلة المصيطبة، وقَدَّرَ قيمة المسروقات بحوالي /45000/ دولار أميركي.

وعلى الفور، انتقلت دورية من الفصيلة إلى مقر الشركة، وعملت على إحضاره.

وبالتحقيق معه، أفاد بأنه قام بعملية السرقة على عدة مراحل منذ حوالى السنة، بمساعدة كل من:

ب. ي. (من مواليد عام 1997، فلسطيني)
م. م. (من مواليد عام 2009، سوري الجنسية)

وهما أيضا موظّفان في الشركة ذاتها، حيث جرى إحضارهما.

وباستماعهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما، وأن الثاني يقوم بنقل المسروقات من المستودع ويعاونه الثالث لتوصيلها إلى منزل الأول، الذي بدوره يبيعها مقابل مبالغ مالية.

ونتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات التي قام بها عناصر الفصيلة، تبيّن وجود مستودع داخل المبنى الذي يسكن فيه (م. أ.) وأن مفتاح المستودع موجود مع والد الأخير ويدعى: (م. م. أ. من مواليد عام 1971، سوري الجنسية).

وتوجّهت دورية إلى المكان وجرى مداهمة المستودع، وعُثِرَ بداخله على كمية من المسروقات موضوعة في صناديق، وهي عبارة عن أدوات: كهربائية، تجميل وتنظيف، إضافة إلى خنجرين وسكّين وغلاف مسدّس. وباستماع إفادة الأخير، أنكر علمه بوجود مسروقات داخل المستودع.

وأوقف الثلاثة الأوائل رهن التحقيق، وتُرِكَ (م. م. أ.) لقاء سند إقامة، وأعيدت المسروقات إلى مالكها، بناء على إشارة القضاء المختص.    
 
 
 
 
 
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

قوى الأمن

لبنان

الحقيقة الكاملة لمقتل هيثم ومالك طوق في القرنة السوداء
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:05

الشيف أنطوان يثير جدلاً: راتبي 40 دولار أميركي شهرياً في تلفزيون لبنان!

LBCI
فنّ
05:37

صور حفل تامر حسني في لبنان تغزو الانترنت.. الحضور تخطى الـ 10 الآف!

LBCI
امن وقضاء
02:46

أقدما على قتل أحد المواطنين في برج حمود بغية سرقة سيارته.. ووقعا في قبضة قوى الأمن

LBCI
اقتصاد
01:39

وزير الطاقة: وجود قطر كشريك إستراتيجي على مستوى الطاقة في لبنان مهم جدا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الحقيقة الكاملة لمقتل هيثم ومالك طوق في القرنة السوداء

LBCI
أمن وقضاء
2023-07-09

احباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر

LBCI
أمن وقضاء
2023-07-08

الجيش: توقيف أشخاص في سلعاتا في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وشخص في مخيم برج البراجنة لارتكابه جريمة قتل

LBCI
أمن وقضاء
2023-07-08

غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... هل تعرفون مكانها؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-07-07

قصة حب بدأت عبر PUBG وانتهت في السجن... وهذه التفاصيل!

LBCI
أخبار دولية
2023-07-06

مقتل طفلة وإصابة أطفال آخرين بجروح في اصطدام سيارة بمدرسة ابتدائية في لندن

LBCI
فنّ
03:49

فرقة "بي تي اس" الكورية الجنوبية تنشر مذكراتها

LBCI
صحف اليوم
00:03

مبادرة ثالثة لغسان سكاف... (نداء الوطن)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:18

اردوغان يؤكد أنّه يؤيد سياسة الباب المفتوح لحلف شمال الأطلسي

LBCI
أخبار لبنان
08:06

مؤتمر للقاء سيدة الجبل والمجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني ومطالبات بكشف مصير المفقودين والمحتجزين في السجون السورية

LBCI
أخبار لبنان
08:00

كيف كان اليوم الأول من الإمتحانات الرسمية للثانوية العامة؟

LBCI
أخبار دولية
06:53

انطلاق الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا

LBCI
أخبار لبنان
06:17

افتتاح مبنى فوج الإطفاء في إتحاد بلديات الفيحاء بعد إعادة تأهيله

LBCI
أخبار لبنان
05:48

القرم والمكاري يطلقان حملة "خلينا نتحاور"

LBCI
أخبار لبنان
15:15

الجميل لـ"الأحد مع ماريو": إما ان يستمر حزب الله بفرنجية للنهاية وينتظر ان نستنزف كمعارضة او يتخذ خيار طرح اسم آخر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

"بنص جونيه" .. وجهتكم هذا الموسم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:19

مصير النجم الفرنسي مبابي مع "باريس سان جرمان" على المحك

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
15:52

"أكل مخ زوجته نيئا وجعل من جمجمتها منفضة سجاير"... جريمة مرعبة مرتكبها " آكل لحوم البشر" وضحيتها الزوجة! (فيديو)

LBCI
فنّ
15:02

لقطات مثيرة لسلمى حايك بلباس البحر... وجمهورها مصدوم من عمرها الحقيقي! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الحقيقة الكاملة لمقتل هيثم ومالك طوق في القرنة السوداء

LBCI
منوعات
03:58

لحظة تسلية تحولت إلى مشهد رعب... سمكة قرش بدأت بالسباحة تحته ولامسته وهذا مصيره! (فيديو)

LBCI
منوعات
11:53

فضيحة جنسية لمذيع شهير تهز شبكة BBC... وهذه التفاصيل!

LBCI
امن وقضاء
02:46

أقدما على قتل أحد المواطنين في برج حمود بغية سرقة سيارته.. ووقعا في قبضة قوى الأمن

LBCI
صحة وتغذية
11:27

دولة عربية تتصدر اللائحة... ما هي الدول التي تستهلك أكبر عدد من السعرات الحرارية؟

LBCI
أخبار لبنان
15:15

الجميل لـ"الأحد مع ماريو": إما ان يستمر حزب الله بفرنجية للنهاية وينتظر ان نستنزف كمعارضة او يتخذ خيار طرح اسم آخر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More