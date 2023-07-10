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قاموا على عدة مراحل بالسرقة من الشركة التي يعملون فيها وفصيلة المصيطبة توقفهم
أمن وقضاء
2023-07-10 | 07:30
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قاموا على عدة مراحل بالسرقة من الشركة التي يعملون فيها وفصيلة المصيطبة توقفهم
بيان صادر عن قوى الأمن
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة أنه بتاريخ 04-07-2023، ادّعى أحد المحامين بالوكالة عن إحدى الشركات لدى فصيلة المصيطبة في وحدة شرطة بيروت ضدّ المدعو م. أ. (من مواليد عام 2003، سوري الجنسية) موظّف في المؤسسة. وبجرم سرقة بضائع من داخل مستودع الشركة الكائن في محلة المصيطبة، وقَدَّرَ قيمة المسروقات بحوالي /45000/ دولار أميركي.
وعلى الفور، انتقلت دورية من الفصيلة إلى مقر الشركة، وعملت على إحضاره.
وبالتحقيق معه، أفاد بأنه قام بعملية السرقة على عدة مراحل منذ حوالى السنة، بمساعدة كل من:
ب. ي. (من مواليد عام 1997، فلسطيني)
م. م. (من مواليد عام 2009، سوري الجنسية)
وهما أيضا موظّفان في الشركة ذاتها، حيث جرى إحضارهما.
وباستماعهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما، وأن الثاني يقوم بنقل المسروقات من المستودع ويعاونه الثالث لتوصيلها إلى منزل الأول، الذي بدوره يبيعها مقابل مبالغ مالية.
ونتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات التي قام بها عناصر الفصيلة، تبيّن وجود مستودع داخل المبنى الذي يسكن فيه (م. أ.) وأن مفتاح المستودع موجود مع والد الأخير ويدعى: (م. م. أ. من مواليد عام 1971، سوري الجنسية).
وتوجّهت دورية إلى المكان وجرى مداهمة المستودع، وعُثِرَ بداخله على كمية من المسروقات موضوعة في صناديق، وهي عبارة عن أدوات: كهربائية، تجميل وتنظيف، إضافة إلى خنجرين وسكّين وغلاف مسدّس. وباستماع إفادة الأخير، أنكر علمه بوجود مسروقات داخل المستودع.
وأوقف الثلاثة الأوائل رهن التحقيق، وتُرِكَ (م. م. أ.) لقاء سند إقامة، وأعيدت المسروقات إلى مالكها، بناء على إشارة القضاء المختص.
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