الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
جبل لبنان
30
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
30
o
الجنوب
31
o
البقاع
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
البيت الأبيض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
جبل لبنان
30
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
30
o
الجنوب
31
o
البقاع
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الخارجية اوعزت الى بعثة لبنان لدى الامم المتحدة تقديم شكوى ضد اسرائيل لإحتلالها الكامل وإستكمال ضم الجزء الشمالي لبلدة الغجر
أمن وقضاء
2023-07-11 | 10:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الخارجية اوعزت الى بعثة لبنان لدى الامم المتحدة تقديم شكوى ضد اسرائيل لإحتلالها الكامل وإستكمال ضم الجزء الشمالي لبلدة الغجر
أوعزت وزارة الخارجية والمغتربين لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بـ "تقديم شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، حول تكريس الجانب الإسرائيلي إحتلاله الكامل وإستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر الممتد على خراج بلدة الماري ما يشكل خرقًا فاضحًا وخطيرًا، يضاف إلى الخروقات الإسرائيلية اليومية والمستمرة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 (2006)".
وطلبت الوزارة "إدانة هذا الخرق المتعمد للسيادة اللبنانية والإنسحاب الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
اوعزت
لبنان
الامم
المتحدة
تقديم
اسرائيل
لإحتلالها
الكامل
وإستكمال
الجزء
الشمالي
لبلدة
الغجر
التالي
دخل منزل إحدى السيّدات في عين سعادة وسرق منه أغراضًا باهظة الثّمن وفرّ هاربًا
قاموا على عدة مراحل بالسرقة من الشركة التي يعملون فيها وفصيلة المصيطبة توقفهم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-05-26
مكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: تكليف وزير المالية رفع تقرير دقيق يبيّن تداعيات الملاحقات الخارجية خارج لبنان بحقّ حاكم مصرف لبنان على أدائه لمهامه وانعكاس ذلك على مهام "المركزي" وتكليف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب
آخر الأخبار
2023-05-26
مكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: تكليف وزير المالية رفع تقرير دقيق يبيّن تداعيات الملاحقات الخارجية خارج لبنان بحقّ حاكم مصرف لبنان على أدائه لمهامه وانعكاس ذلك على مهام "المركزي" وتكليف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب
0
خبر عاجل
2023-05-19
مسودة بيان قمة جدة: التضامن مع لبنان في ظل أزمته وحق اللبنانيين في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر وحقه بمقاومة اي اعتداء بالوسائل المشروعة والتفريق بين الارهاب والمقاومة
خبر عاجل
2023-05-19
مسودة بيان قمة جدة: التضامن مع لبنان في ظل أزمته وحق اللبنانيين في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر وحقه بمقاومة اي اعتداء بالوسائل المشروعة والتفريق بين الارهاب والمقاومة
0
أخبار دولية
2023-07-07
هجوم مسلح على قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي
أخبار دولية
2023-07-07
هجوم مسلح على قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-06
الصراع عند الحدود لا يتوقف على الرصاص... هكذا أحكمت اسرائيل قبضتها على بلدة الغجر الحدودية
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-06
الصراع عند الحدود لا يتوقف على الرصاص... هكذا أحكمت اسرائيل قبضتها على بلدة الغجر الحدودية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:44
دخل منزل إحدى السيّدات في عين سعادة وسرق منه أغراضًا باهظة الثّمن وفرّ هاربًا
أمن وقضاء
08:44
دخل منزل إحدى السيّدات في عين سعادة وسرق منه أغراضًا باهظة الثّمن وفرّ هاربًا
0
أمن وقضاء
2023-07-10
قاموا على عدة مراحل بالسرقة من الشركة التي يعملون فيها وفصيلة المصيطبة توقفهم
أمن وقضاء
2023-07-10
قاموا على عدة مراحل بالسرقة من الشركة التي يعملون فيها وفصيلة المصيطبة توقفهم
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-09
الحقيقة الكاملة لمقتل هيثم ومالك طوق في القرنة السوداء
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-09
الحقيقة الكاملة لمقتل هيثم ومالك طوق في القرنة السوداء
0
أمن وقضاء
2023-07-09
احباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر
أمن وقضاء
2023-07-09
احباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
10:45
قبلة حميمة من عارضة أزياء شهيرة لحبيبتها تثير الجدل في بطولة ويمبلدون! (صور)
فنّ
10:45
قبلة حميمة من عارضة أزياء شهيرة لحبيبتها تثير الجدل في بطولة ويمبلدون! (صور)
0
حال الطقس
01:08
موجة حرّ قريبا ... كيف سيكون الطقس في الايام المقبلة؟
حال الطقس
01:08
موجة حرّ قريبا ... كيف سيكون الطقس في الايام المقبلة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
06:52
قضية تعنيف الاطفال في حضانة في الفنار ما زالت تتفاعل... وزير الصحة: راجعنا كل الاجراءات
تقارير نشرة الاخبار
06:52
قضية تعنيف الاطفال في حضانة في الفنار ما زالت تتفاعل... وزير الصحة: راجعنا كل الاجراءات
0
فنّ
2023-04-20
الشيف أنطوان يهاجم طليقته: "بطرانة واتهمتني بالبخل"
فنّ
2023-04-20
الشيف أنطوان يهاجم طليقته: "بطرانة واتهمتني بالبخل"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
06:52
قضية تعنيف الاطفال في حضانة في الفنار ما زالت تتفاعل... وزير الصحة: راجعنا كل الاجراءات
تقارير نشرة الاخبار
06:52
قضية تعنيف الاطفال في حضانة في الفنار ما زالت تتفاعل... وزير الصحة: راجعنا كل الاجراءات
0
تقارير نشرة الاخبار
06:13
تركيا توافق على انضمام السويد إلى الناتو... مقابل ماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
06:13
تركيا توافق على انضمام السويد إلى الناتو... مقابل ماذا؟
0
أخبار لبنان
05:50
حجار: مجموع المبالغ المحوّلة عبر "أمان" لغاية آخر حزيران بلغت 158,856,979 دولارًا أميركيًا
أخبار لبنان
05:50
حجار: مجموع المبالغ المحوّلة عبر "أمان" لغاية آخر حزيران بلغت 158,856,979 دولارًا أميركيًا
0
أخبار لبنان
05:14
العبسي معلنا سنة اليوبيل: للتفكير في مسيرة كنيستنا في الماضي والحاضر والمستقبل
أخبار لبنان
05:14
العبسي معلنا سنة اليوبيل: للتفكير في مسيرة كنيستنا في الماضي والحاضر والمستقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لماذا دول الخليج العربي في روسيا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لماذا دول الخليج العربي في روسيا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
نتائج مميزة لتصنيف الجامعة اللبنانية لكنها تبقى مهددة
تقارير نشرة الاخبار
13:56
نتائج مميزة لتصنيف الجامعة اللبنانية لكنها تبقى مهددة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
اليوم الاول للامتحانات الرسمية.. تقنيا جيدة لكن تربويا سُجلت اعتراضات
تقارير نشرة الاخبار
13:53
اليوم الاول للامتحانات الرسمية.. تقنيا جيدة لكن تربويا سُجلت اعتراضات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مشهد تعنيفٍ تمارسه مربية في احدى دور الحضانة في لبنان.. ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مشهد تعنيفٍ تمارسه مربية في احدى دور الحضانة في لبنان.. ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
13:40
أبو فاعور بحث مع ميقاتي موضوع التعيينات وحذر من خطر سقوط ما تبقى من هيكل أمني
أخبار لبنان
13:40
أبو فاعور بحث مع ميقاتي موضوع التعيينات وحذر من خطر سقوط ما تبقى من هيكل أمني
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مشهد تعنيفٍ تمارسه مربية في احدى دور الحضانة في لبنان.. ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مشهد تعنيفٍ تمارسه مربية في احدى دور الحضانة في لبنان.. ماذا في التفاصيل؟
2
أخبار لبنان
02:55
مصلحة تسجيل السيارات تعتذر عن عدم استقبال المواطنين في الدكوانة
أخبار لبنان
02:55
مصلحة تسجيل السيارات تعتذر عن عدم استقبال المواطنين في الدكوانة
3
حال الطقس
01:08
موجة حرّ قريبا ... كيف سيكون الطقس في الايام المقبلة؟
حال الطقس
01:08
موجة حرّ قريبا ... كيف سيكون الطقس في الايام المقبلة؟
4
امن وقضاء
14:46
قرار للقاضية جويل أبو حيدر بإقفال حضانة GARDEREVE بعد تعنيف أطفال داخلها
امن وقضاء
14:46
قرار للقاضية جويل أبو حيدر بإقفال حضانة GARDEREVE بعد تعنيف أطفال داخلها
5
اقتصاد
02:09
تغيّر طفيف بأسعار المحروقات ... كيف أصبحت اليوم؟
اقتصاد
02:09
تغيّر طفيف بأسعار المحروقات ... كيف أصبحت اليوم؟
6
امن وقضاء
03:30
القوى الامنية: توقيفات في قضية تعنيف الاطفال في إحدى الحضانات
امن وقضاء
03:30
القوى الامنية: توقيفات في قضية تعنيف الاطفال في إحدى الحضانات
7
امن وقضاء
16:33
إقفال حضانة Garderêve بالشمع الأحمر
امن وقضاء
16:33
إقفال حضانة Garderêve بالشمع الأحمر
8
منوعات
04:42
جثة داخل ثلاجة منزل أثارت بلبلة... قصة صادمة وهذه التفاصيل!
منوعات
04:42
جثة داخل ثلاجة منزل أثارت بلبلة... قصة صادمة وهذه التفاصيل!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More