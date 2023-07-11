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الخارجية اوعزت الى بعثة لبنان لدى الامم المتحدة تقديم شكوى ضد اسرائيل لإحتلالها الكامل وإستكمال ضم الجزء الشمالي لبلدة الغجر

أمن وقضاء
2023-07-11 | 10:01
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الخارجية اوعزت الى بعثة لبنان لدى الامم المتحدة تقديم شكوى ضد اسرائيل لإحتلالها الكامل وإستكمال ضم الجزء الشمالي لبلدة الغجر
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الخارجية اوعزت الى بعثة لبنان لدى الامم المتحدة تقديم شكوى ضد اسرائيل لإحتلالها الكامل وإستكمال ضم الجزء الشمالي لبلدة الغجر

 أوعزت وزارة الخارجية والمغتربين لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بـ "تقديم شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، حول تكريس الجانب الإسرائيلي إحتلاله الكامل وإستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر الممتد على خراج بلدة الماري ما يشكل خرقًا فاضحًا وخطيرًا، يضاف إلى الخروقات الإسرائيلية اليومية والمستمرة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 (2006)".
 
وطلبت الوزارة "إدانة هذا الخرق المتعمد للسيادة اللبنانية والإنسحاب الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة".

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