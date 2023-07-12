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قوى الأمن: تراجع ملحوظ في مختلف الجرائم خلال النصف الأوّل من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي

أمن وقضاء
2023-07-12 | 03:08
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قوى الأمن: تراجع ملحوظ في مختلف الجرائم خلال النصف الأوّل من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي
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قوى الأمن: تراجع ملحوظ في مختلف الجرائم خلال النصف الأوّل من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي

عمّمت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، جدولاً إحصائياً حول بعض الجرائم الهامّة (قتل، سلب، سرقة سيارات، سرقة موصوفة، نشل...) المرتكبة خلال النّصف الأوّل من العام 2023 (كانون الثّاني، شباط، آذار، نيسان، أيار وحزيران)، بحيث يوضح تراجعاً ملحوظاً مقارنةً مع الأشهر ذاتها من العام المنصرم. كما جرى توقيف في خلال هذه الفترة 6,279 شخصا.

وجاءت النّتائج على الشّكل التّالي:
 
 
 
وأكدت هذه المديريّة العامّة أنّه على الرّغم من الظّروف الصّعبة التي يمر فيها لبنان، فإنَّ عناصرها على أهبّة الاستعداد للقيام بواجباتهم الأمنيّة لتأمين حماية اللّبنانيين والمقيمين على مختلف الأراضي اللّبنانية، وذلك بالتّعاون والتّنسيق مع مختلف الأجهزة العسكرية والأمنيّة، وهي تدعوهم إلى التّحلي بروح المسؤولية من خلال التّعاون معها لجهة الإبلاغ عن الجرائم التي يشاهدونها على رقم الطوارئ /112/، وأن يحرصوا كلّ الحرص على تطبيق القوانين النّافذة واحترامها، فالأمن مسؤوليّة مشتركة.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

قوى الأمن

الجرائم

توقيف

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