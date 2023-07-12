شعبة المعلومات تتدخّل بالوقت المناسب وتُنقذ فتاتين من براثن متحرّش

إليكم تفاصيل ما حصل....

توافرت معلومات لشعبة المعلومات بتاريخ 12-6-2023، حول قيام أحد الأشخاص باستدراج 3 فتيات قاصرات (ما بين 6 و10 سنوات) إلى داخل منزله في محلّة المساكن الشعبية - صور، وذلك بعد أن تمكّنت إحداهنّ من الإفلات منه والهرب فالإبلاغ عنه.



وعلى الفور، كُلِّفَت إحدى دوريات هذه الشعبة بالتوجه الى المكان، والعمل على إخراج الفتاتين من المنزل وتوقيف المتحرّش، الذي تبين أنه يدعى: أ. ج. (من مواليد العام ١٩٥٦ لبناني). وتم سوقه الى القطعة الإقليمية المعنيّة، بعد أن تجمهر عددٌ كبيرٌ من المواطنين أمام منزله لمحاولة الاقتصاص منه، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.