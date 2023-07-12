مصدر قضائي: أبو سمرا قرر ترك سلامة رهن التحقيق.. ماذا في التفاصيل؟

يستكمل قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم الثلاثاء المقبل، كما يستجوب في اليوم نفسه رجا سلامة وماريان الحويك.



وقال مصدر قضائي إن أبو سمرا قرر ترك سلامة رهن التحقيق، وأوضح أن الأخير أجاب على كل الأسئلة التي طرحها القاضي أبو سمرا وعلى أسئلة رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، ولم يتحفظ على اي سؤال.



وأكد المصدر أن سلامة سلم قاضي مستندات كان احضرها معه وتعهد بتقديم مستندات إضافية في الجلسة المقبلة.