قوى الأمن تعمّم صورة موقوفَين بأعمال نشل... هل وقعتم ضحيّة أعمالهما؟

تعميم صورة موقوفَين بأعمال نشل على متن درّاجة آليّة

نتيجة التحريّات المكثّفة والمتابعة، تمكّنت دوريّة من فصيلة راس بيروت في وحدة شرطة بيروت بتاريخ 10/7/2023، من توقيف شخصَين مشتبه فيهما لقيامهما بعمليّات نشل عدّة، على متن درّاجة آليّة، في مناطق مختلفة من العاصمة بيروت، وهما:



- م. م. (مواليد عام 2002، لبناني)

- م. م. (مواليد عام 2004، لبناني)



وضُبط بحوزتهما مسدّس حربي وسكين (ست طقّات) وحبوب مخدّرة، وتبيّن أنّ الدّراجة الآليّة مسروقة، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.



لذلك، وبناءً على إشارة القضاء، عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورتَيهما، وطلبت من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما، الاتّصال على الرقم 740942/01، أو التّوجه إلى مركز الفصيلة المذكورة الكائن في ثُكنة حبيش، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.