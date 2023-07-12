ماذا حدث قرب مستعمرة المطلة؟

اطلقت اسرائيل النار باتجاه شبان كانوا يلقون المفرقعات في الهواء وتسببوا بحريق قرب مستعمرة المطلة في ذكرى حرب تموز.

اشارة الى أن هذا الحدث منفصل عن ما حصل في قرية البستان.