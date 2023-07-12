ارديل: اليونيفيل مطلعة على التقارير المقلقة عن الحادث على طول الخط الأزرق

اعلنت نائبة مدير المكتب الاعلامي لـ"اليونيفيل" كانديس ارديل في بيان، ان "بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام على اطلاع على التقارير المقلقة عن حادث وقع على طول الخط الأزرق، ونحن نتابع الوضع".



واضافت: "الوضع الان حساس للغاية، ونحث الجميع على وقف أي عمل قد يؤدي إلى تصعيد من أي نوع".



