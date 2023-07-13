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جمارك المطار ضبطت 8 كلغ من الكوكايين

أمن وقضاء
2023-07-12 | 23:56
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جمارك المطار ضبطت 8 كلغ من الكوكايين
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جمارك المطار ضبطت 8 كلغ من الكوكايين

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن جمارك المطار وعلى الرغم من ازدحام حركة الوافدين، تمكنت من ضبط كمية 8 كيلوغرامات من مادة الكوكايين مع مسافرين (رجل وامرأه) من الجنسية الأوكرانية قادمين عبر أربع دول هي: الإكوادور، بنما فالبرازيل ثم قطر، كانت مخبأة بشكل محترف في قعر حقيبتيهما.

وتجرى التحقيقات باشراف القضاء المختص الذي أمر بتوقيفهما وضبط البضاعة.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

جمارك

المطار

الكوكايين

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