نفّذوا عملية سرقة وتواروا عن الأنظار... وشعبة المعلومات كشفت مكانهم وأوقفتهم وضبطت المسروقات!

إليكم تفاصيل ما حصل...

أقدم أشخاص مجهولون بتاريخ 04-07-2023، على سرقة عدّة صناعية ومولّد كهربائيّ من معهدٍ في بلدة الجيّة، وقُدّرت قيمة المسروقات بـ 5،000 دولار أميركيّ.



وعلى الفور، كُلِّفَت شعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية في محيط مكان السّرقة، والعمل على كشف المتورّطين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّاتهم، وهم كلٌّ من:



- م. ص. (مواليد عام 1987، فلسطيني)

- م. س. (مواليد عام 1984، فلسطيني)

- ع. ح. (مواليد عام 1999، لبناني).



وبتاريخ 6-7-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت الشّعبة من معرفة مكان تواجدهم في داخل منزل الأوّل في بلدة بر الياس البقاعية، حيث داهمت إحدى دورياتها المنزل المذكور وأوقفتهم وضبطت المسروقات، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.



بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة إقدامهم على تنفيذ عملية السّرقة من داخل المعهد، وأنّهم نقلوا المسروقات الى محلّة صبرا، ومن ثمّ الى بر الياس بهدف بيعها.



وبحسب بلاغ المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.