القاء قنابل دخانية على وفد اعلامي في مزرعة بسطرة.. ماذا في التفاصيل؟

العين الى الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث تسجل في الفترة الاخيرة توترات شبه يومية. وجديدها القاء قنابل دخانية على وفد اعلامي في مزرعة بسطرة.يأتي ذلك، على وقع معلومات عن الغاء الاجتماع الثلاثي الذي كان مقررا الاثنين المقبل.اليكم المزيد من التفاصيل..