أربعة جرحى بإشكال عائلي في نبع القسام ـ الضنّية... إليكم تفاصيل ما حصل

أربعة جرحى بإشكال عائلي

أصيب 4 أشخاص بجروح خلال إشكال عائلي وقع بين أولاد العم في محلة نبع القسام في بلدة بقرصونا ـ الضنية، تطور إلى إطلاق نار، حيث أقدم أحدهم على إطلاق النار من بندقية صيد باتجاه أبناء عمه ليصيب أربعة أشخاص، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.



وتم نقل إصابتين عبر سيارة مدنية إلى مركز جهاز الطوارئ والإغاثة في بلدة سير، فيما عملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة لاحقاً على نقلهما إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي، بينما تم نقل الإصابة الثالثة إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج، كما تم علاج فتاة ميدانياً أصيبت بيدها إصابة طفيفة.



وحضرت لاحقاً إلى المكان قوة من الجيش اللبناني، وفرضت طوقاً أمنياً تمهيداً لتوقيف مطلق النار.