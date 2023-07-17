امن الدولة توقف سوريًا قدّم وثيقة وفاة مزورة إلى إحدى الجمعيات التي تعنى بالارامل بهدف الحصول على مساعدات

دخل الأراضي اللبنانية خلسة وقدّم وثيقة وفاة مزوّرة..



أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة السوري (ع.ح.) الذي اعترف بدخوله الأراضي اللبنانية خلسة، وتقديمه وثيقة وفاة مزوّرة إلى جمعية "أوردا اسبانيا" التي تُعنى بشؤون الأرامل في بلدة برالياس، بهدف الحصول على مساعدات، وقد اعترف خلال التحقيق أنه استحصل على الوثيقة المزورة من المختار (ي.ق.) الموقوف في سجن زحلة، بجرم تزوير وثائق وفاة لأشخاص سوريين.



وتم إجراء المقتضى القانوني بحق (ع.ح.) بناءً لإشارة القضاء المختص.