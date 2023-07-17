قرار لوزير الداخلية... ماذا جاء فيه؟

أصدر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي قرارا قضى بإلغاء برقية الفاكس رقم 31309 الصادرة بتاريخ 27 حزيران 2023 عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والتي تتعلق بإرتباط شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بالمدير العام بصورة استثنائية ولضرورات الخدمة.