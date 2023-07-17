قوى الأمن: توقيف سارق منزل في بنت جبيل في بلدة قعقعية الجسر

في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف المطلوبين ومرتكبي الجرائم، كلفت مفرزة إستقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي متابعة ملف الإدعاء المقدم لدى مخفر بنت جبيل في وحدة الدرك الإقليمي من قبل أحد المواطنين بحق المدعو ر. م. (مواليد عام 1995، سوري) بجرم سرقة محتويات منزل.وبتاريخ 03-07-2023، وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات، تمكنت دورية من المفرزة المذكورة من تحديد مكان تواجده وتوقيفه في بلدة قعقعية الجسر - النبطية.وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه.وقد أودع مخفر بنت جبيل لاستكمال التحقيق معه بناءً على إشارة القضاء المختص.