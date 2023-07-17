الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشق النساء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قوى الأمن: توقيف سارق منزل في بنت جبيل في بلدة قعقعية الجسر

أمن وقضاء
2023-07-17 | 15:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قوى الأمن: توقيف سارق منزل في بنت جبيل في بلدة قعقعية الجسر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
قوى الأمن: توقيف سارق منزل في بنت جبيل في بلدة قعقعية الجسر

قوى الأمن: توقيف سارق منزل في بنت جبيل في بلدة قعقعية الجسر

في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف المطلوبين ومرتكبي الجرائم، كلفت مفرزة إستقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي متابعة ملف الإدعاء المقدم لدى مخفر بنت جبيل في وحدة الدرك الإقليمي من قبل أحد المواطنين بحق المدعو ر. م. (مواليد عام 1995، سوري) بجرم سرقة محتويات منزل.
 
وبتاريخ 03-07-2023، وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات، تمكنت دورية من المفرزة المذكورة من تحديد مكان تواجده وتوقيفه في بلدة قعقعية الجسر - النبطية.
 
وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه.
 
وقد أودع مخفر بنت جبيل لاستكمال التحقيق معه بناءً على إشارة القضاء المختص.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

قوى الأمن

توقيف

قعقعية الجسر

LBCI التالي
امن الدولة توقف سوريًا قدّم وثيقة وفاة مزورة إلى إحدى الجمعيات التي تعنى بالارامل بهدف الحصول على مساعدات
أربعة جرحى بإشكال عائلي في نبع القسام ـ الضنّية... إليكم تفاصيل ما حصل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-06-23

قوى الأمن: توقيف عصابة ترويج مخدرات معظم زبائنها طلاب مدارس وجامعات وضبط ٤٦ كيلوغرامًا منها

LBCI
امن وقضاء
2023-06-15

قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعمليات سرقة السيارات المستخدمة في عمليات خطف في كفرزبد

LBCI
أمن وقضاء
2023-05-31

قوى الأمن: توقيف 7 مطلوبين في طرابلس وضبط مخدرات وأسلحة حربية (صورة)

LBCI
امن وقضاء
2023-05-27

قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات على متن سيارة رباعية الدفع

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
15:46

الجيش: دهم مستودع لتخزين المخدرات عند مدخل مخيم شاتيلا

LBCI
أمن وقضاء
15:25

قاض لبناني يأمر بالحجز الإحتياطي على ممتلكات سلامة

LBCI
أمن وقضاء
05:50

قرار لوزير الداخلية... ماذا جاء فيه؟

LBCI
أمن وقضاء
04:54

"السيّدة المتوحشة" في قبضة شعبة المعلومات!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-07-10

وفاة متنزهان جراء حادثتي سقوط في جبال الألب الفرنسية

LBCI
منوعات
06:48

اصطحبتهم للتنزه واشترت لهم الطعام ثم نفذت جريمتها البشعة... أم مصرية قتلت أولادها الثلاثة والسبب صادم!

LBCI
أخبار دولية
12:56

بيلاروس تقول إنّها أسقطت مسيّرة أوكرانية فوق أراضيها

LBCI
اقتصاد
12:53

مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 100 و5 ملايين دولار بمعدل 85500 ليرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:05

أسطورة التنس دجوكوفيتش يسقط في نهائي ويمبلدون أمام المضرب الإسباني

LBCI
أخبار دولية
14:01

المناخ يجمع خصوم السياسة في بكين

LBCI
أخبار دولية
13:57

أوكرانيا تضرب جسر إمدادات للجيش الروسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

بيروت تنبض من جديد من خلال إستثمارات جديدة في الملاهي الليلية

LBCI
أخبار دولية
13:49

هل ينجح إردوغان في إخراج بلاده من الأزمة الإقتصادية بحلول سياسية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

قطاع تأجير المنازل للضيوف ينشط في الموسم السياحي

LBCI
السياحة في لبنان
13:44

أهلا بهالطلة من العاقورة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

القموعة جنة تحتاج الى الاستثمار لا الاقتتال... أنقذوها من الخلافات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

بلبلة في الخارجية...من الظالم ومن المظلوم؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
04:54

"السيّدة المتوحشة" في قبضة شعبة المعلومات!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
02:06

علماء يحذرون من حدوث أضخم توهجات شمسية اليوم

LBCI
خبر عاجل
14:59

المتحدث بإسم الخارجية القطرية للجزيرة: إجتماع الدوحة بشأن لبنان خلص إلى بيان مشترك ما يعكس أجواء إيجابية والدول الخمس تتمتع بتأثير على لبنان ونتوقع أن يساهم الإجتماع في حل أزمته

LBCI
خبر عاجل
06:30

الأمين العام لجمعية المصارف ينفي عبر الـLBCI الأخبار المتداولة عن اضراب تحذيري يومَي الإثنين والثلاثاء المقبلين

LBCI
منوعات
08:53

جلست لتلتقط صورة وحلّت الفاجعة... نهاية مأساوية لأم أمام أولادها! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
06:31

أعمال اللجنة الخماسية لأجل لبنان في قطر اليوم: اجتماع إيجابي والامور بدأت تأخذ منحًى جديًاً

LBCI
فنّ
06:22

ساندرين الراسي: نادين الراسي تمنّت الموت لجورج قبل وفاته!

LBCI
فنّ
05:50

نادين الراسي في تسجيل مُسرّب عن شقيقيها: ضربا أمي وأبي وتمّ تهديدي بالقتل!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More