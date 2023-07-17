قاض لبناني يأمر بالحجز الإحتياطي على ممتلكات سلامة

قاض لبناني يأمر بالحجز الإحتياطي على ممتلكات سلامة

أمر قاض لبناني بالحجز الإحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى حين إنتهاء البت بأساس دعوى محلية مرفوعة ضده، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس.



وفتحت تحقيقات قضائية عدة في لبنان وأوروبا بحق رياض سلامة تستهدف الثروة التي جمعها خلال توليه حاكمية المركزي اللبناني مدى ثلاثة عقود.



وقال المصدر القضائي لفرانس برس طالبًا عدم كشف هويته لكونه غير مخول التصريح لوسائل الإعلام: "أمر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي غابي شاهين بالحجز الإحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".



وأضاف المصدر: "الحجز شمل عقارات وشققًا سكنية فخمة يملكها الحاكم في بيروت وجبل لبنان والبترون بالإضافة إلى عدد من السيارات".



وأوضح أن "هذا الحجز يمنع سلامة من التصرف بأي من هذه الممتلكات سواء بيعها أو نقل ملكيتها لأشخاص آخرين، وذلك إلى حين إنتهاء البت بأساس الدعوى القضائية التي يحقق فيها قاضي التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا".