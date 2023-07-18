انتهاء اقتحام المصرف في شحيم والمودع يسلم نفسه للقوى الأمنية

انتهت المفاوضات مع المودع الذي اقتحم بنك الاعتماد اللبناني في شحيم، والتي قادتها القوى الأمنية، حيث تسلمت منه القنبلة اليدوية، بعدها سلم نفسه لفصيلة شحيم، فيما تردد أنه سيصار الى اعطائه مبلغا من المال من وديعته، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.