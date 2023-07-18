أمن الدولة في النبطية تتابع حملاتها في رفع التعديات على شبكات المياه

أمن الدولة في النبطية تتابع حملاتها في رفع التعديات على شبكات المياه



جالت دوريات من أمن الدولة في النبطية، برفقة مندوب عن مصلحة مياه نبع الطاسة في القرى والبلدات التي تعاني السرقات والتعديات على مياه الشفة إستكمالًا لحملتها في رفع التعديات على شبكات المياه.



وتبين في بلدة الدوير وجود عدد كبير من التعديات والسرقات، فتم رفعها جميعًا وتم توجيه إنذارات لمرتكبيها (غ. ق.) و(ز. ر.) و(ج. ر.) و(ع. ر.) و(ع. أ.) و(ح. ر.).



وأتت حملات أمن الدّولة على سارقي مياه الشفة على خلفية رفع التعديات المزمنة والتي باتت تشكل خطرًا على السلم الأهلي، بعد إحتكاكات عديدة رصدت في مختلف المناطق اللبنانية بسبب الطقس الحار الذي يضرب لبنان والنقص الحاد في المياه الذي تعانيه بعض المناطق.

وأكّد مصدرٌ في أمن الدّولة، أنّ الحملة التي تقوم بها المديريّة مع مصالح المياه، تهدف إلى رفع التعدّيات المتزايدة على شبكات المياه في مختلف المناطق اللبنانيّة، بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء لريّ المزروعات، ولغياب ثقافة احترام القانون لدى بعض المواطنين، وغياب المسؤوليّة لدى بعض البلديّات التي تحصل السرقات أمام أعينها ولا تحرّك ساكناً، تاركةً المواطنين يقتتلون على المياه وحاجتهم إليها.