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عصابة تنشط بعمليات السرقة من داخل مستودعات ومحال تجارية ومفرزة زحلة القضائية توقف عددًا من أفرادها
أمن وقضاء
2023-07-18 | 09:07
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عصابة تنشط بعمليات السرقة من داخل مستودعات ومحال تجارية ومفرزة زحلة القضائية توقف عددًا من أفرادها
عصابة تنشط بعمليات السرقة من داخل مستودعات ومحال تجارية ومفرزة زحلة القضائية توقف عددًا من أفرادها
في إطار العمل الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين ومرتكبي الجرائم وتوقيفهم، وبعد قيام إحدى العصابات بعمليات سرقة بواسطة الكسر والخلع من داخل مستودعات ومحال تجارية ضمن نطاق مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، إذ بلغت قيمة مسروقاتها ما يقارب الـ/20/ ألف دولار أميركي.
وعلى إثر ذلك، كثفت دوريات المفرزة إستقصاءاتها وتحرياتها، وبنتيجة المتابعة تمكنت من تحديد هويات المشتبه بهم، وهم كل من:
م. أ. (مواليد عام 1993، لبناني)
ع. أ. (مواليد عام 1995، لبناني)
م. ف. (مواليد عام 1993، لبناني)
ع. خ. (مواليد عام 1976، لبناني)
ي. ج. (مواليد عام 1996، لبناني)
ع. ف. (مواليد عام 1998، مكتوم القيد)
أ. ف. (مواليد عام 1996، فلسطيني) وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة.
وبتاريخي 4 و5- 7-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، نفذت دوريات من المفرزة مداهمات عدة لأماكن تواجدهم، أسفرت عن توقيف خمسة منهم. في حين تبين أن (م. أ.) و (ع. أ.) متواريان عن الأنظار، فتم تعميم بلاغي بحث وتحر بحقهما.
وبتاريخ 7- 7-2023، أوقفت إحدى دوريات المفرزة في محلة مكسة - زحلة، المدعو:
- ف. ك. (مواليد عام 1976، لبناني) الذي اشترى المسروقات من العصابة وباعها إلى جهة مجهولة.
وبالتحقيق معهم، إعترفوا جميعًا بما نسب إليهم لجهة إقدامهم على سرقة عدة مستودعات ومحال تجارية، بواسطة الكسر والخلع.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف جميع المتورطين.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
قوى الأمن الداخلي
زحلة
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