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دخل إلى إحدى الشركات في الأشرفية مستخدمًا مفتاحًا مستعارًا وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه

دخل إلى إحدى الشركات في الأشرفية مستخدمًا مفتاحًا مستعارًا وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه

أقدم مجهول ملثم بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٢ على الدخول بواسطة مفتاح مستعار الى إحدى الشركات في محلة الأشرفية وقام بخلع درج أحد المكاتب وسرق من داخله مبلغًا قدر بحوالي /10،000/ دولار أميركي و/30،000،000/ ليرة لبنانية، وكان شريكه بانتظاره خارج الشركة على متن جيب لون فضي مجهول النوع لحين إنتهائه من عملية السرقة، وفرا سويًا على متن الجيب إلى جهة مجهولة.



وعلى الفور، كلفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي القيام بإجراءاتها الميدانية والإستعلامية لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهما، وبنتيجة المتابعة والإستقصاءات والتحريات المكثفة التي قام بها عناصر الشعبة، تبين أن الجيب المستخدم في عملية السرقة هو نوع "نيسان باثفندر" وعائد لإحدى موظفات الشركة، حيث تم الإشتباه بقيام زوجها بتنفيذ عملية السرقة ويدعى: ق. ر. (مواليد عام 1976، لبناني).



وبتاريخ 13/07/2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الحدت على متن الجيب المذكور والذي تم ضبطه، كما تمكنت الشعبة من ضبط مبلغ /240،000،000/، وحوالي /2،500/ دولار أميركي.



وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه لجهة إشتراكه مع شخص آخر بتنفيذ عملية السرقة من داخل الشركة بعد أن قام بأخذ نسخة عن المفتاح الذي بحوزة زوجته التي تعمل موظفة في الشركة ومن دون علمها، كما استخدم سيارتها لتنفيذها بعد أن قام بنزع لوحاتها. وأشار إلى أن شريكه هو من دخل الشركة بينما هو تجول على متن الجيب لحين الإنتهاء من السرقة، وأن حصته من العملية كانت حوالي /2،000/ دولار أميركي، كما اعترف بتعاطي المخدرات نوع كوكايين وحشيشة الكيف.



وتم حجز جيب الباثفندر عدليًا.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل جار لتوقيف المتورط الثاني.