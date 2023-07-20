مودعان اقتحما بنك بيبلوس - سن الفيل (فيديو)

اقتحم مودعان اليوم، بنك بيبلوس - فرع سن الفيل.



وكتبت جمعية صرخة المودعين عبر حسابها على تويتر: "اقتحام جماعي لبنك بيبلوس فرع سن الفيل من المودعَين وسيم حاطوم الذي تبلغ وديعته 5400 دولار واشرف صالحة الذي تبلغ وديعته 23200 دولار".

🛑🛑أقتحام جماعي ل #بنك_بيبلوس

فرع سن الفيل من المودعان



وسيم حاطوم الذي تبلغ وديعته 5400 و

اشرف صالحة الذي تبلغ وديعته 23200 #جمعية_صرخة_المودعين — جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 20, 2023