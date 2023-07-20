تحرك احدى الجرافات من داخل تلال كفرشوبا باتجاه النقطة الحدودية

استنفر الجيش الاسرائيلي ورمى قنبلتين دخانيتين مقابل كفرشوبا، بعد أن حاول ابناء البلدة شق طريق للتمكن من حرية التحرك داخل الاراضي.



ولاحقا أدى عطل تقني الى توقف الجرافة في هذه الاثناء، وتوجه عدد من الاهالي نحو الشريط الشائك إذ بحسب لبنان الاراضي خلفه محتلة.



وعزز الجيش اللبناني إجراءاته تزامناً مع شق طريق لبنانيّ جديد بمحاذاة بلوكات العدو الاسرائيلي.