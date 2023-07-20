أعمال تجريف لبنانية على أراض تحاذي الخط الأزرق...

عمل أهالي كفرشوبا على أعمال تجريف لبنانية على أراض تحاذي الخط الأزرق في المنطقة الحدودية جنوباً والبلوكات الإسمنتية التي أقامها الجيش الاسرائيلي قبل أيام، في وقت عزز الجيش اللبناني إجراءاتِه.



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