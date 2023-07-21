قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات في محلة القبة - طرابلس

قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات في محلة القبة - طرابلس



في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف تجار ومروجي المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة المتابعة والرصد، تمكنت دورية من مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 19-07-2023 في محلة القبة - طرابلس من توقيف مشتبه به بجرم ترويج وتعاطي المخدرات، ويدعى: خ. د. (مواليد عام 1993، لبناني).



وبتفتيشه، ضبطت بحوزته /11/ ورقة بيضاء بداخلها مادة "الكوكايين" زنتها /16/غ قائم، وطبتين بلاستيكيّتين بداخلها مادة "الكوكايين باز" زنتها /9/غ قائم، و/5/ طبات بداخلها مادة "كريستال ميث" زنتها /28/غ قائم، و/4/ مظاريف تحتوي مادة "الهيرويين" زنتها /22/غ قائم، و/3/ طبات بداخلها مادة "الكوكايين" زهرية اللون زنتها /22/غ قائم، و/3/ هواتف خلوية.



والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.