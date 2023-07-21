أمن الدولة - جزين توقف سوريًا يتعاطى تجارة الحشيشة

تمكنت المديرية العامة لمديرية أمن الدولة - مكتب جزين، وبعد توافر معلومات للمكتب عن تعاطي أحد السوريين في بلدة أنان تجارة حشيشة الكيف، تم دهم منزله بإشارة القضاء المختص، حيث ضبطت كمية من حشيشة الكيف مخبأة في منزله الكائن في بلدة أنان وقد تم توقيفه لإجراء المقتضى.