الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أمن الدولة - جزين توقف سوريًا يتعاطى تجارة الحشيشة

أمن وقضاء
2023-07-21 | 08:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أمن الدولة - جزين توقف سوريًا يتعاطى تجارة الحشيشة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أمن الدولة - جزين توقف سوريًا يتعاطى تجارة الحشيشة

تمكنت المديرية العامة لمديرية أمن الدولة - مكتب جزين، وبعد توافر معلومات للمكتب عن تعاطي أحد السوريين في بلدة أنان تجارة حشيشة الكيف، تم دهم منزله بإشارة القضاء المختص، حيث ضبطت كمية من حشيشة الكيف مخبأة في منزله الكائن في بلدة أنان وقد تم توقيفه لإجراء المقتضى.
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

أمن الدولة

توقيف

جزين

LBCI التالي
توقيف الرأس المدبر لشبكة تهريب أشخاص تمتد من لبنان إلى أميركا الجنوبية فأوروبا
قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات في محلة القبة - طرابلس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-05-24

أمن الدولة نفت خبر توقيفها إرهابيًا في الشمال ودعت إلى التعاون معها والإبتعاد عن الفبركة

LBCI
أمن وقضاء
10:11

توقيف الرأس المدبر لشبكة تهريب أشخاص تمتد من لبنان إلى أميركا الجنوبية فأوروبا

LBCI
أمن وقضاء
07:29

قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات في محلة القبة - طرابلس

LBCI
رياضة
2023-07-20

معسكرٌ تدريبيّ لمنتخب لبنان لكرة السلة في جزين تحضيرًا لكأس العالم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:11

توقيف الرأس المدبر لشبكة تهريب أشخاص تمتد من لبنان إلى أميركا الجنوبية فأوروبا

LBCI
أمن وقضاء
07:29

قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات في محلة القبة - طرابلس

LBCI
أمن وقضاء
03:52

يتعمّد صدم دراجته بسيارة ضحاياه ليأخذ منهم مبالغ مالية بعد تهديدهم بالادعاء ضدهم.. هل وقعتم ضحيّته؟

LBCI
أمن وقضاء
2023-07-20

أعمال تجريف لبنانية على أراض تحاذي الخط الأزرق...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:56

زيارة هوكشتاين الى اسرائيل مرتبطة ببدء مسار ترسيم الحدود البرية مع لبنان؟ (الانباء الكويتية)

LBCI
صحف اليوم
00:29

أيوب لـ"نداء الوطن": نواب الحاكم يطلبون من مجلس النواب القيام بدور الحكومة

LBCI
منوعات
2023-07-10

للمرة الأولى... متحوّلة جنسياً تُتوج "ملكة جمال هولندا"! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
03:22

فراس حمدان للـLBCI: نطلب من الشعب اللبناني أن يتصدى لقرار التمديد لحاكم مصرف لبنان لأنه من غير المنطقي اليوم أن يتم التمديد لحاكم صادر بحقه مذكّرة انتربول وملاحق أمام القضاء الداخلي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

بيوت الشباب سفر أكثر بكلفة أقل…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

في أقل من شهر... 5 حوادث ضحيتها أطفال وآخرها محاولة إغتصاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

لماذا لا تدفع آلاف الوحدات السكنية في مخيمات فلسطينية فواتير الكهرباء؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

العراق يواصل دعم لبنان بالمحروقات لصالح الكهرباء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

بعد تدنيس المصحف... حزب الله يحشد وسفارة السويد في بيروت تحتاط

LBCI
أخبار دولية
13:18

قضية إهانة المقدسات بين الإدانة وتحرك الشارع

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:16

مقدمة النشرة المسائية 21-07-2023

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

كيف توزعت المواقف المنددة بتدنيسِ القرآن في ستوكهولم بين العواصمِ العربية والاقليمية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

تدنيسِ القرآن الكريم في ستوكهولم: وقفات داخلية احتجاجية بعد انتهاء صلاة الجمعة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
10:02

"بكّرتي الرحيل حبيبتي"... فاليري روميو لحود في ذمة الله

LBCI
اقتصاد
02:08

ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات

LBCI
فنّ
05:42

بعدما كثرت الشائعات.. هذا سبب وفاة شقيق كارين سلامة!

LBCI
فنّ
05:20

جويل حاتم تدافع عن نادين الراسي: "أنا سرّبت التسجيلات ويجوا القبضايات يقتلوني"

LBCI
منوعات
05:13

انفجار غامض يؤدي إلى تطاير شارع بأكمله... وفيديو يوثق اللحظات الصادمة! (فيديو)

LBCI
منوعات
02:21

الشيف التركي بوراك يقاضي والده... والسبب صادم! (فيديو)

LBCI
فنّ
05:39

جوانا ملاح تفاجئ الجمهور بعد غياب.. هل تذكرون نجمة التسعينيات الشهيرة؟ (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
09:10

توقيع اتفاقَي تفاهم مع العراق تتعلّقان بتزويد لبنان بزيت الوقود والنفط الخام

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More