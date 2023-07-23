العثور على جثة على أوتوستراد الشماع - طريق حارة صيدا جزين

عثر صباح اليوم على جثة مجهولة الهوية إلى جانب أوتوستراد الشماع - طريق حارة صيدا جزين، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.وقد حضرت القوى الأمنية بانتظار وصول الأدلة الجنائية لمعاينة الجثة.