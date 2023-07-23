قطع طريق عام الهلالية بالنفايات

قطع طريق عام الهلالية بالنفايات



أقدم مواطنون على قطع طريق عام الهلالية - شرق صيدا بالنفايات إحتجاجًا على تراكمها على جوانب الطرق في البلدة وعدم رفعها، مما يتسبب بانبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات والأمراض خصوصًا مع إرتفاع درجات الحرارة.