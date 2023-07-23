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قطع طريق عام الهلالية بالنفايات

أمن وقضاء
2023-07-23 | 04:29
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قطع طريق عام الهلالية بالنفايات
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قطع طريق عام الهلالية بالنفايات

قطع طريق عام الهلالية بالنفايات

أقدم مواطنون على قطع طريق عام الهلالية - شرق صيدا بالنفايات إحتجاجًا على تراكمها على جوانب الطرق في البلدة وعدم رفعها، مما يتسبب بانبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات والأمراض خصوصًا مع إرتفاع درجات الحرارة.

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