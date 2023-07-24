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المجموعة الخاصة في الشرطة القضائية توقف والد وابنه يستخدمان شقة في سد البوشرية لتجارة المخدرات
أمن وقضاء
2023-07-24 | 03:35
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المجموعة الخاصة في الشرطة القضائية توقف والد وابنه يستخدمان شقة في سد البوشرية لتجارة المخدرات
بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي
أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه في إطار المتابعة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائية عن قيام أحد الأشخاص وابنه بتجهيز شقّة واستخدامها لترويج المخدّرات.
بناءً عليه، كثّفت عناصر هذه المجموعة جهودها، وتوصّلت الى تحديد هويّة المتورطَين، وهما اللبنانيان:
ع. خ. (مواليد عام 1961)، من أصحاب السوابق بجرائم تجارة وترويج المخدرات.
د. خ. (مواليد عام 1991)
وبتاريخ 13-7-2023 قامت قوّة من المجموعة بمداهمة الشّقّة التي تستخدم لترويج المخدّرات، في محلّة سدّ البوشريّة، وتمكّنت من توقيف الأول، وبالتزامن ألقت قوّة أخرى القبض على الثّاني في المنصف - جبيل.
وبتفتيش الشّقّة، عثرت على: /2/ كلغ من مادّة حشيشة الكيف، كميّة من مادتي الكوكايين الماريجوانا، ميزان حسّاس عدد /2/، بندقيّة كلاشنكوف ومسدّس حربي.
وأودعا مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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