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توقيف مواطن في منطقة ضبية لترويجه المخدرات وتعاطيها
أمن وقضاء
2023-07-24 | 14:27
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توقيف مواطن في منطقة ضبية لترويجه المخدرات وتعاطيها
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة ضبية - المتن المواطن (ع.غ) لترويجه المخدرات وتعاطيها، وضبطت داخل سيارته كميّة منها ومسدسًا حربيٍّا.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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