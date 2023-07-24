توقيف مواطن في منطقة ضبية لترويجه المخدرات وتعاطيها

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة ضبية - المتن المواطن (ع.غ) لترويجه المخدرات وتعاطيها، وضبطت داخل سيارته كميّة منها ومسدسًا حربيٍّا.



سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.