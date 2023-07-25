الأمن العام يُقفل محلا في الدوير

أقفلت دورية من دائرة أمن عام النبطية محلا مخصصا لزينة السيارات يملكه سوري في بلدة الدوير، وتم ختمه بالشمع الأحمر بناء على اشارة المدعي العام الاستئنافي في النبطية القاضي غادة بو علوان لمخالفته قوانين العمل والترخيص.