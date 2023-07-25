ينشط بترويج المخدرات... فأوقفته دورية من مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي - طرابلس في أنفه

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف تجّار ومروّجي المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانيّة، وبنتيجة المتابعة والرّصد، تمكّنت دوريّة من مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 21-7-2023 في محلّة أنفه، من توقيف مشتبه به بجرم ترويج مخدّرات، ويدعى: ح. ي. (مواليد عام 1975، لبناني).



وبتفتيشه، ضَبَطَت بحوزته:



- 65 ظرفًا بداخله مادة الكوكايين، وزنها حوالي 195غ قائم.

- 3 أكياس نايلون بداخلها مادة الكوكايين، وزنها حوالي 26غ قائم.

- علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين وزنها حوالي 13غ.

- علبة بلاستيكية بداخلها عدد كبير من الأوراق البيضاء مربّعة الشكل، معدّة لتوضيب الكوكايين.

- ميزان حسّاس.



والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.