الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
الزمن الضائع
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد...
أمن وقضاء
2023-07-25 | 11:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد...
قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقودة
عمّمت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر: سدال أحمد الرفاعي (مواليد عام 2011، لبنانية) التّي غادرت منزل ذويها الكائن في محلّة القبة - طرابلس بتاريخ 24-07-2023، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
لذلك، طلبت هذه المديرية العامّة من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها، الاتصال بمخفر برقايل في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 370744-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
قوى الأمن
مفقودة
سدال أحمد الرفاعي
التالي
جديد ملف حضانة Gardereve: قرار بتوقيف العاملة التي صوّرت الفيديوهات
توقيف مواطن في منطقة ضبية لترويجه المخدرات وتعاطيها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
امن وقضاء
2023-07-07
قوى الأمن: القاصر فرح فادي فوّاز مفقودة.. هل شاهدتموها؟
امن وقضاء
2023-07-07
قوى الأمن: القاصر فرح فادي فوّاز مفقودة.. هل شاهدتموها؟
0
امن وقضاء
05:11
اقتحم المنزل وسرق أدوات كهربائيّة وتحفاً أثرية.. ووقع بقبضة قوى الأمن
امن وقضاء
05:11
اقتحم المنزل وسرق أدوات كهربائيّة وتحفاً أثرية.. ووقع بقبضة قوى الأمن
0
امن وقضاء
2023-07-22
قوى الأمن: احباط عملية تهريب مخدرّات داخل شوكولا عبر المطار
امن وقضاء
2023-07-22
قوى الأمن: احباط عملية تهريب مخدرّات داخل شوكولا عبر المطار
0
أمن وقضاء
2023-07-21
قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات في محلة القبة - طرابلس
أمن وقضاء
2023-07-21
قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات في محلة القبة - طرابلس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:48
ينشط بترويج المخدرات... فأوقفته دورية من مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي - طرابلس في أنفه
أمن وقضاء
08:48
ينشط بترويج المخدرات... فأوقفته دورية من مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي - طرابلس في أنفه
0
أمن وقضاء
07:36
الأمن العام يُقفل محلا في الدوير
أمن وقضاء
07:36
الأمن العام يُقفل محلا في الدوير
0
خبر عاجل
06:08
جديد ملف حضانة Gardereve: قرار بتوقيف العاملة التي صوّرت الفيديوهات
خبر عاجل
06:08
جديد ملف حضانة Gardereve: قرار بتوقيف العاملة التي صوّرت الفيديوهات
0
أمن وقضاء
2023-07-24
توقيف مواطن في منطقة ضبية لترويجه المخدرات وتعاطيها
أمن وقضاء
2023-07-24
توقيف مواطن في منطقة ضبية لترويجه المخدرات وتعاطيها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:14
تنبيه من وزارة البيئة: ارتفاع في مؤشر خطر الحرائق ابتداء من الخميس!
أخبار لبنان
09:14
تنبيه من وزارة البيئة: ارتفاع في مؤشر خطر الحرائق ابتداء من الخميس!
0
أمن وقضاء
2023-06-16
قائد الجيش يفتتح قسم العناية الفائقة في الطبابة العسكرية
أمن وقضاء
2023-06-16
قائد الجيش يفتتح قسم العناية الفائقة في الطبابة العسكرية
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 25-7-2023
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 25-7-2023
0
أخبار دولية
2023-07-17
تسارع النمو الاقتصادي في الصين
أخبار دولية
2023-07-17
تسارع النمو الاقتصادي في الصين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
زيارة الرئيس الفلسطيني لتركيا.. ماذا قال السفير الفلسطيني لدى أنقرة للـLBCI؟
تقارير نشرة الاخبار
14:17
زيارة الرئيس الفلسطيني لتركيا.. ماذا قال السفير الفلسطيني لدى أنقرة للـLBCI؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
ندوب ٤ آب…هل تختفي؟
تقارير نشرة الاخبار
14:03
ندوب ٤ آب…هل تختفي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحضيراً لانطلاق بطولة العالم في كرة السلة منتخب لبنان يجري التدريبات الاخيرة الليلة
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحضيراً لانطلاق بطولة العالم في كرة السلة منتخب لبنان يجري التدريبات الاخيرة الليلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
قصّة المرأة وإنتصاراتها وأدوارها في حفل غنائي لتانيا قسيس
تقارير نشرة الاخبار
13:48
قصّة المرأة وإنتصاراتها وأدوارها في حفل غنائي لتانيا قسيس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مهرجان سمار جبيل: نكهة خاصة بين النبيذ والموسيقى
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مهرجان سمار جبيل: نكهة خاصة بين النبيذ والموسيقى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
أهلا بهالطلة من بقرزلا في عكار
تقارير نشرة الاخبار
13:22
أهلا بهالطلة من بقرزلا في عكار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
قضاءان تحت رحمة موظف يغيب عن العمل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:09
قضاءان تحت رحمة موظف يغيب عن العمل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:03
حفارة Transocean Barents في طريقها الى لبنان... والمرفأ يستعد لوجيستياً لمواكبة التنقيب!
تقارير نشرة الاخبار
13:03
حفارة Transocean Barents في طريقها الى لبنان... والمرفأ يستعد لوجيستياً لمواكبة التنقيب!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:01
لودريان استهل لقاءاته في بيروت... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:01
لودريان استهل لقاءاته في بيروت... ماذا في التفاصيل؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:05
ارتفاع في اسعار المحروقات
خبر عاجل
02:05
ارتفاع في اسعار المحروقات
2
خبر كاذب
16:33
ما صحة البيانات التي تتحدث عن أن درجة الحرارة ستلامس الـ٤٥ في اول اسبوع من آب؟
خبر كاذب
16:33
ما صحة البيانات التي تتحدث عن أن درجة الحرارة ستلامس الـ٤٥ في اول اسبوع من آب؟
3
خبر عاجل
06:08
جديد ملف حضانة Gardereve: قرار بتوقيف العاملة التي صوّرت الفيديوهات
خبر عاجل
06:08
جديد ملف حضانة Gardereve: قرار بتوقيف العاملة التي صوّرت الفيديوهات
4
أخبار لبنان
06:09
لا خوف من زلزال في لبنان
أخبار لبنان
06:09
لا خوف من زلزال في لبنان
5
حال الطقس
01:24
درجات الحرارة فوق المعدلات الموسميّة.. فمتى تنكفئ الكتل الهوائيّة الحارّة؟
حال الطقس
01:24
درجات الحرارة فوق المعدلات الموسميّة.. فمتى تنكفئ الكتل الهوائيّة الحارّة؟
6
خبر عاجل
07:14
بري استقبل ميقاتي: لعقد جلسة للحكومة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان
خبر عاجل
07:14
بري استقبل ميقاتي: لعقد جلسة للحكومة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان
7
فنّ
05:17
ديما بياعة في المستشفى.. زوجها نقل لها العدوى (صورة)
فنّ
05:17
ديما بياعة في المستشفى.. زوجها نقل لها العدوى (صورة)
8
منوعات
11:02
هربت مع حبيبها ثم حلّت الكارثة ... قطع شقيقها رأسها ثمّ توجّه به إلى مركز الشرطة! (صور)
منوعات
11:02
هربت مع حبيبها ثم حلّت الكارثة ... قطع شقيقها رأسها ثمّ توجّه به إلى مركز الشرطة! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More