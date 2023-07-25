غادرت منزل ذويها ولم تَعُد...

قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقودة

عمّمت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر: سدال أحمد الرفاعي (مواليد عام 2011، لبنانية) التّي غادرت منزل ذويها الكائن في محلّة القبة - طرابلس بتاريخ 24-07-2023، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامّة من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها، الاتصال بمخفر برقايل في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 370744-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.